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Дрикус дю Плесси — Камару Усман: где смотреть бой, на каком канале

Дрикус дю Плесси — Камару Усман: где смотреть бой, на каком канале
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В ночь на 19 июля в Оклахома-Сити, США, состоится очередной турнир промоушена UFC Fight Night 281, в главном бою которого в октагоне встретятся бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси и бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман. Ориентировочное время начала поединка — 5:30 мск.

UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Дрикус дю Плесси — Камару Усман
19 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Камару Усман

Телевизионную трансляцию проведут федеральный телеканал «Матч ТВ», канал «Матч! Боец», а также стриминговые сервисы «Okko Спорт» и UFC Fight Pass.

В предыдущем поединке дю Плесси единогласным решением проиграл Хамзату Чимаеву и потерял свой титул.

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