Дрикус дю Плесси — Камару Усман: где смотреть бой, на каком канале

В ночь на 19 июля в Оклахома-Сити, США, состоится очередной турнир промоушена UFC Fight Night 281, в главном бою которого в октагоне встретятся бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси и бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман. Ориентировочное время начала поединка — 5:30 мск.

Телевизионную трансляцию проведут федеральный телеканал «Матч ТВ», канал «Матч! Боец», а также стриминговые сервисы «Okko Спорт» и UFC Fight Pass.

В предыдущем поединке дю Плесси единогласным решением проиграл Хамзату Чимаеву и потерял свой титул.