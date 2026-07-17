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Ковингтон: Макгрегору нужны бои, чтобы не сойти с ума. Он вернётся

Ковингтон: Макгрегору нужны бои, чтобы не сойти с ума. Он вернётся
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Экс-боец UFC Колби Ковингтон выразил уверенность в том, что Конор Макгрегор вернётся в октагон после поражения от Макса Холлоуэя на турнире UFC 329, заявив, что ирландцу жизненно необходимы бои для сохранения порядка в жизни и ментальной стабильности.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Да, действительно думаю, что Конор снова выйдет в клетку. В нём по-прежнему горит тот огонь, он по-прежнему хочет соревноваться. У него остался последний бой по контракту с UFC, так что, уверен, он хочет его провести. Но Конору нужны бои. Они ему действительно нужны, чтобы сохранить порядок в жизни и не сойти с ума. Бои идут Конору на пользу, поэтому ему нужна эта структурированность», — приводит слова Ковингтона портал MMA Fighting.

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