Ковингтон: Макгрегору нужны бои, чтобы не сойти с ума. Он вернётся

Экс-боец UFC Колби Ковингтон выразил уверенность в том, что Конор Макгрегор вернётся в октагон после поражения от Макса Холлоуэя на турнире UFC 329, заявив, что ирландцу жизненно необходимы бои для сохранения порядка в жизни и ментальной стабильности.

«Да, действительно думаю, что Конор снова выйдет в клетку. В нём по-прежнему горит тот огонь, он по-прежнему хочет соревноваться. У него остался последний бой по контракту с UFC, так что, уверен, он хочет его провести. Но Конору нужны бои. Они ему действительно нужны, чтобы сохранить порядок в жизни и не сойти с ума. Бои идут Конору на пользу, поэтому ему нужна эта структурированность», — приводит слова Ковингтона портал MMA Fighting.