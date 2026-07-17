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Непобеждённый Муслим Магомедов раздельным решением судей защитил чемпионство АСА

Непобеждённый Муслим Магомедов раздельным решением судей защитил чемпионство АСА
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В пятницу, 17 июля, на «Алматы Арене» в Алма-Ате, Казахстан, состоялся турнир по смешанным единоборствам промоушена Absolute Championship Akhmat АСА 205. В главном бою вечера 31-летний российский боец, представляющий полутяжёлую весовую категорию, Муслим Магомедов встретился со своим соотечественником Эльмаром Гасановым.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Магомедова раздельным судейским решением, что позволило ему сохранить чемпионство в полутяжёлом весе АСА.

Муслим одержал свою 18-ю победу в профессионалах и сохранил свой серию без поражений.

Эльмар прервал свою пятиматчевую серию побед и потерпел третье поражение в карьере.

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