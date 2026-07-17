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Россиянин Ондар проиграл бразильцу Сильве в бою за титул чемпиона ACA в легчайшем весе

Россиянин Ондар проиграл бразильцу Сильве в бою за титул чемпиона ACA в легчайшем весе
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Российский боец Ренат Ондар уступил чемпиону в легчайшем весе бразильцу Жосиэлю Сильве в главном событии турнира ACA 205 в Алма-Ате, Казахстан. Поединок прошёл все пять раундов, судьи единогласно отдали победу бразильскому спортсмену.

Сильва действовал первым номером и не давал сопернику перехватить инициативу. Ондар пытался найти подход к оппоненту, но не смог этого сделать. Судьи единогласно отдали победу бразильцу.

В активе Рената Ондара 16 побед и пять поражений. Свой предыдущий поединок он провёл в апреле 2026 года на турнире ACA 202, где раздельным решением судей одолел Осимхона Рахмонова.

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