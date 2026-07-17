Стало известно, кто получил бонусы за турнир АСА 205

Пресс-служба промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) опубликовала информацию по поводу того, кто получил бонусы за турнир АСА 205, который прошёл 17 июля на «Алматы Арене» в Алма-Ате, Казахстан.

Бонусы турнира АСА 205:

Лучшее выступление вечера — Эдил Эсенгулов, Саламу Абдурахманов (по $ 20 тыс.).

За досрочные победы — Турпал Гедиев, Мансур Хатуев, Шамиль Басаев, Даурен Ермеков и Мехди Байдулаев (по $ 5 тыс.).

В главном бою вечера непобеждённый 31-летний российский боец, представляющий полутяжёлую весовую категорию, Муслим Магомедов раздельным судейским решением победил своего соотечественника Эльмара Гасанова и сохранил чемпионство дивизиона.