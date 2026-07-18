UFC Fight Night 281: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь на 19 июля в Оклахома-Сити, США, состоится очередной турнир промоушена UFC Fight Night 281, начало поединков в предварительном карде запланировано на 00:00 мск, а основной кард — в 3:00 мск.

Телевизионную трансляцию проведут федеральный телеканал «Матч ТВ», канал «Матч! Боец», а также стриминговые сервисы «Okko Спорт» и UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» будет освещать события турнира.

В главном бою вечера в октагоне встретятся бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси и бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман.