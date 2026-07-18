Основатель RAF Бронштейн: мы заработали почти $ 2,5 млн на продаже билетов

Основатель борцовской лиги Real American Freestyle (RAF) и предприниматель Чэд Бронштейн подвёл итоги первых шоу промоушена, заявив, что на продаже билетов было заработано почти $ 2,5 млн, а все турниры проходили при полных залах. По его словам, лига также имеет выгодные рекламные контракты и партнёрские соглашения.

«Мы провели девять шоу, везде был аншлаг – от 6,5 до 8 тыс. зрителей. Мы заработали почти $ 2,5 млн на продаже билетов, у нас очень хорошие рекламные контракты и партнёры», — сказал Бронштейн в видео на YouTube-канале Florida Funters.

Ранее сообщалось, что лига RAF проведёт турнир в Москве 5 сентября.