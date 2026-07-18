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Чемпион UFC Джастин Гейджи вышел под музыкальную тему легенды WWE на Fanatics Fest

Чемпион UFC Джастин Гейджи вышел под музыкальную тему легенды WWE на Fanatics Fest
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37-летний американский боец смешанных единоборств Джастин Гейджи, являющийся чемпионом в лёгком весе промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC), вышел к поклонникам на Fanatics Fest под титантрон и музыкальную тему легендарного рестлера Пола Майкла Левека, известного под псевдонимом Трипл Эйч.

Fanatics Fest — это масштабный четырёхдневный фестиваль для спортивных болельщиков и любителей поп-культуры. Он регулярно проходит в выставочном центре Javits Center в Нью-Йорке, объединяя на одной площадке звёзд мирового спорта, ведущие лиги, коллекционеров, музыкальных исполнителей и геймеров.

Трипл Эйч является членом Зала славы WWE, а в данный момент выполняет функции директора по контенту в промоушене.

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