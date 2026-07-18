Макгрегор — о бое с Холлоуэем: я бы мог выйти в центр октагона и принять телефонный звонок

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор ответил на комментарий о том, что следующий бой ему стоит начинать не с хай-кика.

‎— Может, стоит в следующий раз начать с нормального удара, а не с летящего удара Брюса Ли😂

‎— Я бы мог просто выйти в центр октагона и принять телефонный звонок. На меня никто не нападал и не собирался нападать. В следующий раз, — написал Макгрегор в социальной сети Х.

‎Напомним, 12 июля Макгрегор уступил Холлоуэю техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде. Бой состоялся на турнире на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Ранее сам Макгрегор призвал признать этот поединок несостоявшимся.