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Макгрегор объяснил, почему решил начать нашумевший бой с Холлоуэем с хай-кика

Макгрегор объяснил, почему решил начать нашумевший бой с Холлоуэем с хай-кика
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‎Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказался о том, почему решил начать бой с американцем Максом Холлоуэем с хай-кика.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

‎«Определённо, ещё слишком рано [для следующего боя]. Я не согласен, что этот приём, который я применил, никогда не сработает. Рвение выйти за рамки — это то, к чему приведут пять лет вне игры. Всё замечено и исправлено. Я всё исправлю. Я подбираюсь все ближе, таково мое мышление», — написал Макгрегор в социальной сети Х.

‎Напомним, 12 июля Макгрегор уступил Холлоуэю техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде. Бой состоялся на турнире на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Ранее сам Макгрегор призвал признать этот поединок несостоявшимся.

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