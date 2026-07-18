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Дрикус дю Плесси — Камару Усман: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Дрикус дю Плесси — Камару Усман: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 18 на 19 июля в американском Оклахома-Сити состоится очередной турнир промоушена UFC Fight Night 281, в главном бою которого в октагоне встретятся бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси и бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман. Ориентировочное время начала поединка — 5:30 мск.

UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Дрикус дю Плесси — Камару Усман
19 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Камару Усман

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ», канале «Матч! Боец». Кроме того, бой покажут стриминговые сервисы Okko Спорт и UFC Fight Pass.

Камару Усману 39 лет. В профессиональном рекорде нигерийского бойца 21 победа, из которых девять были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Дрикусу дю Плесси 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Дрикус дебютировал в 2013 году. В его рекорде 23 победы, из которых девять были одержаны нокаутом, и три поражения.

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