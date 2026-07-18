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«Это будет захватывающий бой». Арман Царукян сообщил, что узнал соперника в UFC

«Это будет захватывающий бой». Арман Царукян сообщил, что узнал соперника в UFC
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян сообщил, что уже знает имя следующего соперника и дату своего поединка.

«В понедельник мы подпишем документы, и дело будет сделано. Это будет отличный, захватывающий бой. Для меня это лучшее место, чтобы дарться. В этом году — два боя, два пояса», — сказал Царукян в интервью
MMA Fighting.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Толпа фанатов пришла к Царукяну в отель в Грузии

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