«Зачем ты разгуливаешь с чужой женой?» Ковингтон — Царукяну из-за общения с Ниной Драмой

На пресс-конференции перед турниром RAF бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон вступил в словесную перепалку с Арманом Царукяном, затронув тему его общения с журналисткой Ниной Драмой.

— Где твоя фальшивая девушка? Ты привёл Нину Драму?

— Она будет здесь завтра.

— У тебя ведь есть жена, верно? Тогда почему ты постоянно разгуливаешь с чужой женой? Это просто странно, брат. Что, во имя Иана Гарри, ты вообще творишь? Это какой-то куколдский бред, — заявил Ковингтон на пресс-конференции.

Арман Царукян и Колби Ковингтон проведут поединок по правилам вольной борьбы в ночь на 19 июля по мск в рамках турнира лиги RAF 11.

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