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«С ним никого не надо сравнивать». Хабиб Нурмагомедов высказался о Диего Марадоне

«С ним никого не надо сравнивать». Хабиб Нурмагомедов высказался о Диего Марадоне
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о чемпионе мира по футболу аргентинце Диего Марадоне, ушедшем из жизни в 2020 году.

«С ним никого не надо сравнивать, это отдельная личность», — написал Нурмагомедов в социальных сетях, прикрепив фото.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

За свою карьеру Диего Марадона становился чемпионом Аргентины (1981), обладателем Кубка (1983) и Суперкубка Испании (1983), чемпионом Италии (1987, 1990), обладателем Кубка (1987) и Суперкубка Италии (1990), а также обладателем кубка УЕФА (1989). В составе национальной сборной Марадона выиграл чемпионат мира – 1986.

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