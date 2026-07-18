«С ним никого не надо сравнивать». Хабиб Нурмагомедов высказался о Диего Марадоне

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о чемпионе мира по футболу аргентинце Диего Марадоне, ушедшем из жизни в 2020 году.

«С ним никого не надо сравнивать, это отдельная личность», — написал Нурмагомедов в социальных сетях, прикрепив фото.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

За свою карьеру Диего Марадона становился чемпионом Аргентины (1981), обладателем Кубка (1983) и Суперкубка Испании (1983), чемпионом Италии (1987, 1990), обладателем Кубка (1987) и Суперкубка Италии (1990), а также обладателем кубка УЕФА (1989). В составе национальной сборной Марадона выиграл чемпионат мира – 1986.