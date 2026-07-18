Абдель-Азиз — о травме Макгрегора на UFC 329: он избежал побоев

Менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Возможно, он подумал: «Знаете что? У меня уже есть гарантированные деньги, и все скажут, что Конор травмировался». Он избежал побоев. Потому что, как по мне, Макс собирался его избить. Это моё мнение. Макс собирался его избить, потому что Конор уже не тот парень, каким был.

Я считаю, что Конор выбрал лёгкий путь. Нужно бороться до конца, особенно учитывая деньги, которые он получил, и людей, которые прилетели», — сказал Абдель-Азиз в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.