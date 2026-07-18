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Дана Уайт отреагировал на желание Макгрегора провести третий бой с Холлоуэем

Дана Уайт отреагировал на желание Макгрегора провести третий бой с Холлоуэем
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Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал заявление бывшего обладателя титулов организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Напомним, ранее Макгрегор сообщил, что намерен провести третий поединок с американцем Максом Холлоуэем.

«Даже не думаю об этом. Конору предстоит операция на колене и всё остальное, через что он должен пройти. Я понимаю, он очень недоволен тем, как всё получилось, но он человек, он стал старше и он не дрался пять лет. Возраст нельзя победить», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Spinnin Backfist.

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