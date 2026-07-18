Ислам Махачев дал прогноз на бой Дрикус дю Плесси — Камару Усман

Обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и нигерийцем Камару Усманом, который состоится 19 июля на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити (США).

«Это что за Камару Усман хитрый ход сделал? Я-то думал: «Зачем он наверх перешёл?» Выигрывает он дю Плесси, он становится контендером. Знаешь почему? Потому что он уже выигрывал Стрикленда. Из-за этого он решил рискнуть.

Будет тяжёлый бой. Будет пытаться, я думаю, бороться… Блин… Я думаю, честно сказать, дю Плесси выиграет. У Камару колени больные бороться без остановки», — сказал Махачев в интервью Мураду Мачаеву.