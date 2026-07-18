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«Парень отлично поработал». Дана Уайт включил Армана Царукяна в число крупнейших звёзд UFC

«Парень отлично поработал». Дана Уайт включил Армана Царукяна в число крупнейших звёзд UFC
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Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Арман Царукян входит в число крупнейших звёзд организации.

«Пимблетт? Определённо одна из самых больших звёзд. Топ-5? Определённо. Кто ещё… Джон Джонс всё ещё здесь. Есть О’Мэлли, Мераб [Двалишвили] отлично справляется… Ислам [Махачев], конечно. Арман? Конечно. Это парень проделал отличную работу, чтобы привлечь внимание», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Spinnin Backfist.

Ранее Арман Царукян заявил, что узнал следующего соперника в UFC.

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