Ковингтон — о схватке с Царукяном в RAF: вытащу серебряную ложку из его рта

Бывший боец UFC американец Колби Ковингтон высказался о борцовской схватке с россиянином Арманом Царукяном, которая состоится 19 июля на турнире RAF 11 в Милуоки (США).

«Я в точности скажу вам, что произойдёт. Я вытащу серебряную ложку из его рта, поверну её боком и засуну в его сладкий зад. И он ничего, как и все, кто рядом с ним, не сделает», — сказал Ковингтон на пресс-конференции.

«Во-первых, у меня нет серебряной ложки. У меня есть золотая (улыбается). Я подарю тебе серебряную. Я имею дело только с золотом, брат. И я заберу золото. А серебро оставлю тебе», — ответил Царукян.

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