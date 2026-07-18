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Кард шоу WWE Saturday Night's Main Event — 19 июля — где смотреть, во сколько начало

Кард шоу WWE SNME: поединок нового неоспоримого чемпиона, появление триумфатора НБА
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В ночь на 19 июля в городе Нью-Йорке, США, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоится шоу промоушена World Wrestlign Entertainment (WWE) Saturday Night's Main Event XLV. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего шоу.

Трансляция шоу будет доступна на сервисе Peacock и Netflix. Начало основной части шоу запланировано на 3:00 мск.

На шоу появится чемпион НБА из «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, который выйдет на ринг вместе с мировым чемпионом в тяжёлом весе Романом Рейнсом для участия в каком-то сегменте.

Кард шоу WWE Saturday Night's Main Event:

1. Данхаузен против Джей Ди Макдоны (с Домиником Мистерио) — матч без дисквалификаций.

2. Пейдж и Бри Белла (командные чемпионки) против «Фатал Инфлюенс» (Лайни Рид и Фэллон Хенли) — титульный матч.

Фото: wwe.com

3. Бэйли против Лайры Валькирии.

Фото: wwe.com

4. СМ Панк (новый неоспоримый чемпион WWE) и Коди Роудс против Сэми Зейна и Гюнтера — командный матч. В случае победа Зейн и Гюнтер будут добавлены в титульный матч Панка и Роудса на SummerSlam.

Фото: wwe.com

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