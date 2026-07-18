Кард шоу WWE SNME: поединок нового неоспоримого чемпиона, появление триумфатора НБА

В ночь на 19 июля в городе Нью-Йорке, США, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоится шоу промоушена World Wrestlign Entertainment (WWE) Saturday Night's Main Event XLV. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего шоу.
На шоу появится чемпион НБА из «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, который выйдет на ринг вместе с мировым чемпионом в тяжёлом весе Романом Рейнсом для участия в каком-то сегменте.
Кард шоу WWE Saturday Night's Main Event:
1. Данхаузен против Джей Ди Макдоны (с Домиником Мистерио) — матч без дисквалификаций.
2. Пейдж и Бри Белла (командные чемпионки) против «Фатал Инфлюенс» (Лайни Рид и Фэллон Хенли) — титульный матч.
Фото: wwe.com
3. Бэйли против Лайры Валькирии.
Фото: wwe.com
4. СМ Панк (новый неоспоримый чемпион WWE) и Коди Роудс против Сэми Зейна и Гюнтера — командный матч. В случае победа Зейн и Гюнтер будут добавлены в титульный матч Панка и Роудса на SummerSlam.
Фото: wwe.com