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Дана Уайт заявил, что Стрикленд может не провести реванш с Чимаевым

Дана Уайт заявил, что Стрикленд может не провести реванш с Чимаевым
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Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд может не провести реванш с россиянином Хамзатом Чимаевым.

«Кто станет следующим соперником Стрикленда? Для начала нам нужно узнать, как завершится бой дю Плесси и Усмана в эти выходные. А если один из них получит серьёзную травму? Или поединок завершится вничью? Вот почему я не люблю строить планы заранее, пока нет полной ясности. Планировать бои, не зная текущих результатов, просто бессмысленно», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Spinnig Backfist.

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