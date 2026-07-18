Царукян: Гейджи должен завершить карьеру и оставить титул UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян считает, что действующий обладатель титула американец Джастин Гейджи должен завершить карьеру.

«Я считаю, что он должен завершить карьеру и оставить нам вакантный титул. Он должен оставить титул. С кем я должен подраться за вакантный титул? С Пэдди. Это будет кошмар для UFC», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Напомним, Гейджи завоевал титул на турнире UFC Freedom 250 в июне, победив техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) грузина Илию Топурию.

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