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Алджамейн Стерлинг объяснил, в каком случае Макгрегор сможет провести ещё один бой в UFC

Алджамейн Стерлинг объяснил, в каком случае Макгрегор сможет провести ещё один бой в UFC
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Экс-чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг считает, что бывший обладатель титула организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сможет провести ещё один поединок.

«Я считаю, что он делает правильные вещи. Он не возвращается на тёмный путь. Развлекаться — это нормально, но нельзя делать это каждый день, через день, а затем получать такие травмы. Его эффективность будет снижаться, но если он сделает всё правильно, то вернётся», — приводит слова Стерлинга Ignition Poker.

Напомним, на турнире UFC 329 в июле Макгрегор встретился в реванше с американцем Максом Холлоуэем, уступив техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде.

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