Арман Царукян оценил победу Пэдди Пимблетта над Сен-Дени
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян прокомментировал победу британца Пэдди Пимблетта в поединке с французом Бенуа Сен-Дени, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Пимблетт победил удушающим приёмом в первом раунде.
UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт (W)
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Окончено
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Пэдди Пимблетт
«Был ли я впечатлён? Да. Я считал, что он победит, но не так. Я думал, что это будет решение», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.
Пэдди Пимблетту 31 год. Британец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации восемь побед и одно поражение.
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