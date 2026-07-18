Арман Царукян оценил победу Пэдди Пимблетта над Сен-Дени

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян прокомментировал победу британца Пэдди Пимблетта в поединке с французом Бенуа Сен-Дени, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Пимблетт победил удушающим приёмом в первом раунде.

«Был ли я впечатлён? Да. Я считал, что он победит, но не так. Я думал, что это будет решение», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Пэдди Пимблетту 31 год. Британец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации восемь побед и одно поражение.

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