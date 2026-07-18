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Джо Роган объяснил, почему UFC популярнее профессионального бокса

Джо Роган объяснил, почему UFC популярнее профессионального бокса
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган объяснил, почему, по его мнению, турниры организации популярнее профессионального бокса.

«В минувшие выходные на турнире UFC [329] были мои друзья, они работают менеджерами и промоутерами боксёров. Они остались в восторге и сказали: «Боже, это намного лучше, чем любой боксёрский вечер». И всё потому, что у нас каждый бой захватывающий. В боксе же большинство зрителей приходят только на главное событие», — сказал Роган в своём подкасте.

Ранее Роган объяснил травму Макгрегора в реванше с Холлоуэем.

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