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Экс-чемпион мира Джермалл Чарло не выступит в шоу Спенс — Цзю

Экс-чемпион мира Джермалл Чарло не выступит в шоу Спенс — Цзю
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Джермалл Чарло сообщил, что снялся с поединка против австралийца Коэна Мазудье, который должен был состояться 25 июля в Сиднее (Австралия).

«К сожалению, я не смогу провести бой в следующую субботу. Я тренировался без перерывов последние три месяца и был готов сделать заявление. Хочу извиниться перед всеми своими фанатами и сообщить, что продолжу тренироваться и очень скоро вернусь на турнире PBC», — написал Чарло в социальных сетях.

Напомним, в главном бою турнира в Сиднее бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс-младший сразится с экс-чемпионом в первом среднем дивизионе (до 69,9 кг) австралийцем Тимом Цзю.

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