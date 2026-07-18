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UFC может ввести временный титул в полутяжёлом весе из-за травмы Ульберга

UFC может ввести временный титул в полутяжёлом весе из-за травмы Ульберга
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Генеральный директор UFC Дана Уайт не исключил, что руководство организации введёт временный титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) из-за травмы действующего чемпиона Карлоса Ульберга.

«Это очень возможно», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Spinnig Backfist.

Карлосу Ульбергу 35 лет. Новозеландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения.

В апреле на турнире UFC 327 Ульберг завоевал вакантный титул в полутяжёлом весе, победив техническим нокаутом чешского экс-чемпиона Иржи Прохазку.

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