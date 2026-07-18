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Царукян: Макгрегор — величайший в нашем спорте, но ему пора уйти

Царукян: Макгрегор — величайший в нашем спорте, но ему пора уйти
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о поражении Конора Макгрегора от Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«К сожалению, Конор получил травму во время боя, или даже до боя, и не смог хорошо выступить. Мне кажется, Конор уже закончил и ему нужно сфокусироваться на своём бизнесе. Он много сделал для этого спорта, для UFC, и он величайший в нашем спорте, потому что из-за него многие люди начали смотреть UFC, и он изменил игру. Но пришло время ему уйти, если только UFC не даст ему суперлёгкий бой, а не кого-то типа Холлоуэя», — приводит слова Царукяна портал MMA Fighting.

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