Царукян: Макгрегор — величайший в нашем спорте, но ему пора уйти

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о поражении Конора Макгрегора от Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

«К сожалению, Конор получил травму во время боя, или даже до боя, и не смог хорошо выступить. Мне кажется, Конор уже закончил и ему нужно сфокусироваться на своём бизнесе. Он много сделал для этого спорта, для UFC, и он величайший в нашем спорте, потому что из-за него многие люди начали смотреть UFC, и он изменил игру. Но пришло время ему уйти, если только UFC не даст ему суперлёгкий бой, а не кого-то типа Холлоуэя», — приводит слова Царукяна портал MMA Fighting.