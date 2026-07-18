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«Мы не слабаки». Пимблетт раскритиковал решение остановить бой Топурии с Гейджи

«Мы не слабаки». Пимблетт раскритиковал решение остановить бой Топурии с Гейджи
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Британский боец UFC Пэдди Пимблетт раскритиковал решение угла бывшего чемпиона организации Илии Топурии остановить его поединок с американцем Джастином Гейджи.

«Если мой тренер скажет мне: «Мы заканчиваем бой», я отвечу: «Нет. Мы доведём этот бой до конца. Я выхожу туда, и точка». Мы не слабаки. Мы бойцы», — сказал Пимблетт в подкасте The Daniel Cormier Show.

Напомним, бой Гейджи и Топурии состоялся на турнире UFC в Белом доме. После третьего раунда Илия получил огромный урон и имел проблемы со зрением. После четвёртого раунда ситуация стала ещё хуже. На последнюю пятиминутку Топурия отказался выходить из-за полученных травм.

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