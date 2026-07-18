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Дана Уайт: продюсер «Гангстерленда» сказал, что они хотят взять Пимблетта в свой сериал

Дана Уайт: продюсер «Гангстерленда» сказал, что они хотят взять Пимблетта в свой сериал
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Глава UFC Дана Уайт сообщил, что продюсер сериала «Гангстерленд» проявил интерес к участию британского бойца Пэдди Пимблетта в проекте и назвал его одной из самых больших звёзд промоушена.

«На следующий день после турнира мне позвонил продюсер сериала «Гангстерленд». Он сказал, что они хотят взять Пэдди Пимблетта в свой сериал. Надеюсь, всё получится, Пимблетт – одна из самых больших звёзд UFC на данный момент», — сказал Уайт в видео на YouTube-канале Spinnin Backfist.

«Гангстерленд» — сериал режиссёра Гая Ричи с известным британским актёром Томом Харди в главной роли. Выход второго сезона запланирован на сентябрь 2026 года.

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