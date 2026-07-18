Ковингтон — о победе Гейджи: он всё равно отстой, такой же никчёмный

Бывший боец UFC Колби Ковингтон заявил, что не считает победу американца Джастина Гейджи в бою с испано-грузином Илией Топурией за титул в лёгком весе чем-то выдающимся.

«Знаешь, он всё равно отстой. Давайте будем честны. Этот губастый Гейджи всё такой же никчёмный. Он плохой боец. К тому же вокруг этого боя полно спорных моментов. Я видел фотографии, и, похоже, у него в перчатках были какие-то камни или что-то в этом роде. Не хочу строить теории заговора, но я видел снимки. Видел, как были намотаны его бинты. Они выглядели совсем не так, как любые бинты, которые я когда-либо видел за всю историю UFC. Так что не считаю это чем-то впечатляющим. Илия его практически добил, должен был заканчивать бой, но слишком рано выложился и растратил силы. В итоге Джастин смог поднять руку после боя», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.