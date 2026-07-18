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Дана Уайт отметил заслугу блогера Нины Драмы в том, что Царукян стал звездой UFC

Дана Уайт отметил заслугу блогера Нины Драмы в том, что Царукян стал звездой UFC
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что россиянин Арман Царукян стал звездой промоушена, и отметил значительную роль ММА-блогера Нины Драмы в продвижении российского бойца.

«Абсолютно – Арман определённо стал звездой UFC. Этот парень проделал отличную работу, привлёк к себе много внимания, и в этом большая заслуга Нины Драмы. Если посмотреть на людей, которым она подняла популярность, невозможно отрицать, что Нина Драма буквально создала их, сделала из них звёзд, от Мераба до Шона Стрикленда, и Арман тоже среди них. Эти парни поступили умно, наладив с ней взаимоотношения», — сказал Уайт в видео на YouTube-канале Spinnin Backfist.

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