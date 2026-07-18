«Праздник в честь Дональда Трампа». Ковингтон высоко оценил турнир UFC в Белом доме

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон поделился впечатлениями от турнира UFC White House — Freedom 250, который прошёл на территории Белого дома.

«В целом всё было круто. Я рад, что президент [Дональд] Трамп отлично провёл время в свой день рождения. Это был праздник в честь Дональда Трампа, величайшего президента в истории Америки, а также в честь 250-летия независимости величайшей страны, которая когда-либо существовала, США. Думаю, получилось здорово. Организация была невероятной. Всё на Южной лужайке Белого дома выглядело потрясающе. Это было действительно грандиозное зрелище в мировой столице», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

Турнир UFC на территории Белого дома состоялся 14 июля. Главным событием вечера стал бой за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе, в котором американец Джастин Гейджи победил Илию Топурию техническим нокаутом после четвёртого раунда.