Дрикус дю Плесси — Камару Усман: ориентировочное время начала боя — 5:30 мск

В ночь с 18 на 19 июля в Оклахома-Сити, США, состоится турнир UFC Fight Night 281, в главном бою которого в октагоне встретятся бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси и бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман.

Ориентировочное время начала поединка — 5:30 мск.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ», канале «Матч! Боец». Кроме того, бой покажут стриминговые сервисы Okko Спорт и UFC Fight Pass.

В предыдущем поединке дю Плесси единогласным решением проиграл Хамзату Чимаеву и потерял свой титул.