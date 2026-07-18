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Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ-2026

Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ-2026
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча за третье место на чемпионате мира по футболу между сборными Англии и Франции. Команды сыграют 19 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами (Флорида, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если честно, этот матч я хотел видеть в финале, а не за третье место. Но что есть, то есть: Испания и Аргентина выдали мощнейший чемпионат и заслуженно вышли в финал. В этом матче я болею за Францию и хочу, чтоб Мбаппе забил парочку и стал единоличным лидером в бомбардирской гонке (ну вы поняли почему).

Моё личное мнение: Англия стала жертвой стратегии своего тренера. С таким атакующим составом футболистов в обойме ты не можешь играть от обороны. Короче, нас ждёт хороший футбол. Англия — Франция, даже звучит интригующе», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

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