Дрикус дю Плесси — Камару Усман: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 5:30 мск

В ночь с 18 на 19 июля в Оклахома-Сити, США, состоится турнир UFC Fight Night 281, в главном бою которого в октагоне встретятся бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси и бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман.

Ориентировочное время начала поединка — 5:30 мск.

Камару Усману 39 лет. В профессиональном рекорде нигерийского бойца 21 победа, из которых девять были одержаны нокаутом, и четыре поражения.

Дрикусу дю Плесси 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Дрикус дебютировал в 2013 году. В его рекорде 23 победы, из которых девять были одержаны нокаутом, и три поражения.