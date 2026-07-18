Холлоуэй потребовал титульный бой, если не проведёт реванш с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй заявил, что рассчитывает получить титульный бой, если следующим его соперником не станет бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

«Дайте уже вашему парню титульный бой. У нас с Джастином Гейджи есть своя история. Вы же знаете, что это будет настоящая рубка в стойке. Так почему бы и нет?» — сказал Холлоуэй в прямом эфире.

Напомним, 12 июля Макгрегор уступил Холлоуэю техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде. Бой состоялся на турнире на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Ранее сам Макгрегор призвал признать этот поединок несостоявшимся.