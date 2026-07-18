Усик предположил, как бы сложился его бой с Мохаммедом Али

39-летний боксёр и чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик назвал Мохаммеда Али соперником, с которым хотел бы провести бой мечты.

«Бой мечты был бы против Мохаммеда Али. Это был бы тяжёлый бой. 12 раундов, может, даже 15. Мохаммед Али победил бы раздельным решением», — сказал Усик в видео на YouTube-канале Fighthype.

После победы 24 мая нокаутом в 11-м раунде над нидерландским боксёром Рико Верхувеном в профессиональном рекорде Усика 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.