Гарсия и Бенн устроили жёсткую перепалку на битве взглядов

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия и 29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн обменялись резкими заявлениями во время традиционной битвы взглядов перед предстоящим поединком. Видео поделился Дана Уайт на своей странице в социальной сети Х.

Гарсия: Это будет лёгкая работа. Ты недостаточно хорош, чтобы меня победить.

Бенн: У тебя нет характера. Я это проверю. И твой подбородок тоже проверю.

Гарсия: Твой отец остановит бой. Обещаю тебе.

Бенн: Это ты сдаёшься. И вообще, брат, ты не мексиканец.

Поединок Гарсии и Бенна состоится на турнире Zuffa Boxing, который пройдёт 12 сентября в Лас-Вегасе, США.