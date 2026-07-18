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«Зависит от него». Уайт высказался о возможном возвращении Джона Джонса в UFC

«Зависит от него». Уайт высказался о возможном возвращении Джона Джонса в UFC
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможность возвращения бывшего чемпиона промоушена в полутяжёлом и тяжёлом весе американце Джона Джонса.

«Между мной и Джоном никогда не было никакой вражды. Просто у нас сложились довольно странные отношения. Джон — величайший боец всех времён. Он знает, где мы находимся и какая ситуация сложилась. Но не знаю… Посмотрим, что будет дальше.

Это зависит от него. Ему нравится говорить об этом, но одно дело разговоры, а совсем другое — действительно договориться о бое и подписать контракт. Это уже совсем другая история», — приводит слова Уайта журналист Адам Глин в социальной сети Х.

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