Дана Уайт рассказал, при каких условиях состоится следующий бой Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему сейчас преждевременно обсуждать возвращение бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора и его следующий поединок.

«Понимаю, все говорят о Коноре Макгрегоре. Но Конору предстоит операция на колене. После неё его ждёт реабилитация, а затем наступит момент, когда врач скажет: «Теперь ты можешь вернуться к полноценным тренировкам». До тех пор обсуждать это вообще не имеет смысла.

Ему совершенно точно предстоит операция на колене, и все в этом спорте знают, сколько времени обычно занимает восстановление. Поэтому любые вопросы о Коноре Макгрегоре или возможном реванше сейчас просто не имеют смысла», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Напомним, ирландец травмировал ногу в главном поединке вечера на турнире UFC 329 с Максом Холлоуэем.