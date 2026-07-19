Дрикус дю Плесси победил Камару Усмана в главном бою UFC Fight Night 281

В ночь с 18 на 19 июля в Оклахома-Сити, США, состоялся турнир UFC Fight Night 281, в главном бою которого в октагоне встретились бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси и бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой дю Плесси единогласным решением судей.

Камару Усману 39 лет. В профессиональном рекорде нигерийского бойца 21 победа, из которых девять были одержаны нокаутом, и пять поражений.

Дрикусу дю Плесси 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Дрикус дебютировал в 2013 году. В его рекорде 24 победы, из которых девять были одержаны нокаутом, и три поражения.

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