Арман Царукян проиграл Колби Ковингтону в схватке за чемпионский пояс RAF

Российско-армянский боец Арман Царукян и экс-временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон провели поединок по правилам вольной борьбы в ночь на 19 июля мск в рамках турнира лиги RAF 11. На кону стоял чемпионский пояс.

Царукян проиграл Ковингтону со счётом 3:5. Американец стал чемпионом лиги. Для Армана это поражение стало первым в борцовской карьере и в лиге.

Напомним, до этой схватки в лиге профессиональной спортивной борьбы RAF Арман Царукян выступал с идеальным рекордом 6-0, однако сегодня потерпел первую неудачу.

Ранее Царукян сообщил, что уже получил соперника и дату следующего боя в UFC. Бойцу осталось лишь подписать контракт.

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