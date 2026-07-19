15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бен Аскрен проиграл Белалу Мухаммаду в RAF и завершил карьеру в день своего рождения

Бен Аскрен проиграл Белалу Мухаммаду в RAF и завершил карьеру в день своего рождения
Комментарии

Бывший чемпион Bellator и ONE Championship Бен Аскрен завершил профессиональную карьеру после поражения от экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада на турнире лиги RAF.

После окончания схватки зрители на арене устроили американцу тёплые проводы. Публика хором исполнила песню Happy Birthday, поскольку в день турнира Аскрен отметил свой день рождения.

Для 41-летнего спортсмена этот поединок стал последним в карьере. Ранее Аскрен объявил, что завершит выступления после встречи с Мухаммадом.

Напомним, год назад американец перенёс трансплантацию лёгких. Несмотря на тяжёлые проблемы со здоровьем, он сумел вернуться к выступлениям и провести прощальную схватку.

Аскрен провёл борцовскую тренировку после пересадки лёгких

Материалы по теме
«Это для меня конец». Аскрен заявил, что уйдёт из спорта после схватки с экс-чемпионом UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android