Бен Аскрен проиграл Белалу Мухаммаду в RAF и завершил карьеру в день своего рождения

Бывший чемпион Bellator и ONE Championship Бен Аскрен завершил профессиональную карьеру после поражения от экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада на турнире лиги RAF.

После окончания схватки зрители на арене устроили американцу тёплые проводы. Публика хором исполнила песню Happy Birthday, поскольку в день турнира Аскрен отметил свой день рождения.

Для 41-летнего спортсмена этот поединок стал последним в карьере. Ранее Аскрен объявил, что завершит выступления после встречи с Мухаммадом.

Напомним, год назад американец перенёс трансплантацию лёгких. Несмотря на тяжёлые проблемы со здоровьем, он сумел вернуться к выступлениям и провести прощальную схватку.

Аскрен провёл борцовскую тренировку после пересадки лёгких