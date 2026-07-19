Бен Аскрен проиграл Белалу Мухаммаду в RAF и завершил карьеру в день своего рождения

Бывший чемпион Bellator и ONE Championship Бен Аскрен завершил профессиональную карьеру после поражения от экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада на турнире лиги RAF.
После окончания схватки зрители на арене устроили американцу тёплые проводы. Публика хором исполнила песню Happy Birthday, поскольку в день турнира Аскрен отметил свой день рождения.
Для 41-летнего спортсмена этот поединок стал последним в карьере. Ранее Аскрен объявил, что завершит выступления после встречи с Мухаммадом.
Напомним, год назад американец перенёс трансплантацию лёгких. Несмотря на тяжёлые проблемы со здоровьем, он сумел вернуться к выступлениям и провести прощальную схватку.
Аскрен провёл борцовскую тренировку после пересадки лёгких