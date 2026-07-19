Арман Царукян отреагировал на первое поражение в карьере в лиге RAF от Ковингтона

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян прокомментировал первое поражение в карьере в лиге профессиональной спортивной борьбы RAF.

После проигранной схватки бывшему временному чемпиону UFC в полусреднем весе Колби Ковингтону Царукян опубликовал короткое сообщение в своём телеграм-канале.

«Сегодня соперник оказался сильнее… Едем дальше!» — написал Царукян.

Напомним, на турнире RAF 11 Арман уступил Ковингтону со счётом 3:5. Это поражение стало для Царукяна первым в карьере в лиге RAF, где до этого он одержал шесть побед подряд. Ковингтон продлил свою победную серию в RAF до четырёх схваток. Американец по-прежнему остаётся непобеждённым в лиге и завоевал чемпионский пояс.

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