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Стали известны обладатели бонусов на турнире UFC Fight Night 281

Стали известны обладатели бонусов на турнире UFC Fight Night 281
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В ночь с 18 на 19 июля в Оклахома-Сити, США, состоялся турнир UFC Fight Night 281. Стали известны лучший бой и лучшие выступления вечера, а также обладатели бонусов.

UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Дрикус дю Плесси (W) — Камару Усман
19 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
UD
Камару Усман

Лучшим боем признан главный поединок турнира, в котором встретились бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси и бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой дю Плесси единогласным решением судей.

Лучшими выступлениями вечера признаны победы американца Томми Макмиллена и бразильца Фелипе Франко. Оба добились успеха техническими нокаутами: Макмиллен оказался сильнее венесуэльца Альберто Монтеса, а Франко победил соотечественника Леви Родригеса.

UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Томми Макмиллен (W) — Альберто Монтес
19 июля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Томми Макмиллен
Окончено
TKO
Альберто Монтес
UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Леви Родригес — Фелипе Франко (W)
19 июля 2026, воскресенье. 01:40 МСК
Леви Родригес
Окончено
TKO
Фелипе Франко

Все, кто победил досрочно на турнире и не получил основной бонус, а также не провалил взвешивание, получат по $ 25 000.

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