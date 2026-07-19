Стали известны обладатели бонусов на турнире UFC Fight Night 281

В ночь с 18 на 19 июля в Оклахома-Сити, США, состоялся турнир UFC Fight Night 281. Стали известны лучший бой и лучшие выступления вечера, а также обладатели бонусов.
Лучшим боем признан главный поединок турнира, в котором встретились бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси и бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой дю Плесси единогласным решением судей.
Лучшими выступлениями вечера признаны победы американца Томми Макмиллена и бразильца Фелипе Франко. Оба добились успеха техническими нокаутами: Макмиллен оказался сильнее венесуэльца Альберто Монтеса, а Франко победил соотечественника Леви Родригеса.
Все, кто победил досрочно на турнире и не получил основной бонус, а также не провалил взвешивание, получат по $ 25 000.
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