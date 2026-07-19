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Результаты турнира UFC Fight Night 281 с главным боем Усман — дю Плесси

Результаты турнира UFC Fight Night 281 с главным боем Усман — дю Плесси
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В ночь на 19 июля в Оклахома-Сити, США, состоялся турнир UFC Fight Night 281.

В главном событии вечера чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси победил бывшего обладателя титула в полусреднем дивизионе Камару Усмана единогласным решением судей — 50:45, 49:46, 49:46.

В соглавном поединке Кристиан Лерой Данкан единогласным решением судей победил Джареда Каннонье (30:27, 30:27, 29:28).

Результаты остальных боёв турнира:

  • Чейз Хупер победил Митча Рамиреса удушающим приёмом (rear-naked choke), первый раунд, 2:15;
  • Фатима Клайн победила Табату Риччи единогласным решением (30:27, 30:27, 30:27);
  • Томми Макмиллен победил Альберто Монтеса техническим нокаутом, третий раунд, 3:29;
  • Хосе Дельгадо победил Остина Баши единогласным решением (30:27, 29:28, 29:28);
  • Жан-Поль Лебоснояни победил Сок Хён Ко единогласным решением (29:28, 29:28, 29:28);
  • Фелипе Франко победил Леви Родригеса техническим нокаутом, второй раунд, 1:40;
  • Эзра Эллиотт победил Дэмиена Андерсона единогласным решением (30:27, 29:28, 29:28);
  • Олден Кория победил Стюарта Николла единогласным решением (30:27, 30:27, 29:28);
  • Эр Джей Харрис победил Элвина Хайнеса техническим нокаутом, первый раунд, 1:40;
  • Дионе Барбоза победила Анну Мелисано удушающим приёмом (rear-naked choke), первый раунд, 4:04.

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