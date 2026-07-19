Гамид Хизриев и Александра Савичева с побед дебютировали в PFL

В ночь на 19 июля в Остине, США, состоялся турнир PFL, в главном событии которого американец Джонни Эблен нокаутировал своего соотечественника Импу Касанганая.

В турнире приняли участие представители Российской Федерации. Это были их дебютные бои под эгидой PFL.

В предварительном карде в лёгком весе россиянин Гамид Хизриев победил американца Бьяджо Али Уолша в первом раунде болевым приёмом. Хизриев одержал пять побед в пяти поединках в профессиональных MMA.

Российская спортсменка Александра Савичева в наилегчайшем весе победила мексиканку Андреу Васкес раздельным решением судей. Савичева одержала восьмую победу в профессиональных MMA при двух поражениях.