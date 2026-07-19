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Гамид Хизриев и Александра Савичева с побед дебютировали в PFL

Гамид Хизриев и Александра Савичева с побед дебютировали в PFL
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В ночь на 19 июля в Остине, США, состоялся турнир PFL, в главном событии которого американец Джонни Эблен нокаутировал своего соотечественника Импу Касанганая.

PFL 2026. PFL Austin, Остин, США
Джонни Эблин (W) — Импа Касанганай
19 июля 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Джонни Эблин
Окончено
TKO
Импа Касанганай

В турнире приняли участие представители Российской Федерации. Это были их дебютные бои под эгидой PFL.

В предварительном карде в лёгком весе россиянин Гамид Хизриев победил американца Бьяджо Али Уолша в первом раунде болевым приёмом. Хизриев одержал пять побед в пяти поединках в профессиональных MMA.

PFL 2026. PFL Austin, Остин, США
Бьяджо Али Уолш — Гамид Хизриев (W)
19 июля 2026, воскресенье. 02:20 МСК
Бьяджо Али Уолш
Окончено
SUB
Гамид Хизриев

Российская спортсменка Александра Савичева в наилегчайшем весе победила мексиканку Андреу Васкес раздельным решением судей. Савичева одержала восьмую победу в профессиональных MMA при двух поражениях.

PFL 2026. PFL Austin, Остин, США
Андреа Васкес — Александра Савичева (W)
19 июля 2026, воскресенье. 01:40 МСК
Андреа Васкес
Окончено
SD
Александра Савичева
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