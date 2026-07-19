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«У него одна из самых крепких голов, по которой я бил». Дрикус дю Плесси — о Камару Усмане

«У него одна из самых крепких голов, по которой я бил». Дрикус дю Плесси — о Камару Усмане
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Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о победе в главном бою турнира UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити, США, над бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом.

UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Дрикус дю Плесси (W) — Камару Усман
19 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
UD
Камару Усман

«Если ты боец с доминирующей борьбой, именно так нужно выходить и биться в главном событии. Этого воина буду уважать всю жизнь, потому что он устроил шоу. Вы заслуживаете таких боёв, а не таких, когда один лежит сверху и побеждает идиотским решением. Спасибо Усману, что дал мне такой бой и посвятил многие годы жизни, чтобы радовать фанатов.

Я не летел вперёд как сумасшедший, когда пробивал Камару. Его вело, но мы работали над самообладанием. Нокаутировать оппонента всегда успеешь. К тому же у него одна из самых крепких голов, по которой я бил. Я вернулся, теперь пора вернуть мой пояс. Думаю, такое выступление выведет меня на титульник», – сказал дю Плесси в октагоне сразу после боя.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой дю Плесси единогласным решением судей.

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