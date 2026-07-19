Видео: финал схватки RAF, в которой Арман Царукян проиграл Колби Ковингтону

Опубликовано видео заключительного эпизода схватки по правилам Real American Freestyle (RAF), в которой второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, уступил экс временному чемпиону организации в полусреднем весе американцу Колби Ковингтону со счётом 3:5.

До этой схватки в лиге профессиональной спортивной борьбы RAF Арман Царукян выступал с идеальным рекордом 6-0. В свою очередь, Ковингтон продлил свою победную серию в RAF до четырёх схваток. Американец по-прежнему остаётся непобеждённым в лиге и завоевал чемпионский пояс.

Видео. Царукян устроил калорийный обед на капоте нового «Порше»: